Autogipfel berät über Staatshilfen

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kanzleramt wird am Vormittag über Hilfen für die krisengeschüttelte Autobranche beraten. An dem Gipfel nehmen Kanzlerin Merkel, mehrere Bundesminister, sowie Vertreter der Autoindustrie und der Gewerkschaft IG Metall teil. Nach dem Willen von Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg soll der Bund die schwache Nachfrage nach Fahrzeugen mit Kaufprämien wieder ankurbeln. So soll es zum Beispiel 4000 Euro zusätzlich für den Kauf von Autos mit Elektro-, Brennstoffzellen- oder Plug-in-Antrieben geben, 3000 Euro für den Kauf hochmoderner Verbrenner. Auch die Hersteller und ihr Verband VDA dringen auf Kaufanreize. Die Deutsche Umwelthilfe hingegen erklärte, die Unternehmen dürften nicht auf Kosten der Steuerzahler und des Klimaschutzes mit Prämien bedacht werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.05.2020 03:00 Uhr