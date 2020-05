Autogipfel befasst sich mit finanzieller Förderung der Branche

Ausgangsbeschränkung in Bayern wird zur Kontaktbeschränkung

München: Die Ausgangsbeschränkung in Bayern soll morgen in eine Kontaktbeschränkung umgewandelt werden. Das hat Ministerpräsident Söder eben verkündet. Das heißt: Man darf seine Familie besuchen, muss aber weiterhin einen Mindestabstand einhalten. Auch Besuche in Alten- und Pflegeheimen sollen ab dem kommenden Wochenende, also auch am Muttertag, unter Auflagen erleichtert werden. So solle man sich, wenn möglich, am besten im Freien mit den Senioren treffen. Ab morgen werden zudem die Spielplätze geöffnet. Zuvor hatte Söder erklärt, bei der langsamen Lockerung der Maßnahmen stehe Vorsicht an erster Stelle. Daher werde Bayern die Regelungen schrittweise lockern und später als andere Länder. Man müsse jetzt genau entscheiden, wie man sicher aus der Krise herauskomme. Dabei sei der Schutz der Gesundheit das oberste Gebot; die Lebensfreude wolle man aber auch akzeptieren. Daher sei jetzt Zeit zum Handeln. Grundrechte könne man nur zeitweise einschränken, solange es angemessen sei. Söder will jetzt Zeitachsen definieren und den Menschen Perspektiven geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 12:00 Uhr