Autofahrt von vier Kilometern zwischen Wohnort und Kita ist laut Gerichtsentscheid zumutbar

Münster: Eine Autofahrt von rund vier Kilometern beziehungsweise bis zu 30 Minuten zur Kita ist für Eltern und Kind zumutbar. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster bestätigt. Demnach ist eine Kommune nicht verpflichtet, einen näher liegenden Betreuungsplatz zu stellen. Der Betreuungsanspruch für ein zweijähriges Kind gelte als erfüllt, so das Gericht. Die Eltern hatten gegen die Zuweisung des Kita-Platzes Beschwerde eingelegt: Die Einrichtung könne nicht zumutbar erreicht werden, zumal sich das Kind nur unter Schreianfällen im Auto anschnallen lasse. Aus Sicht des Gerichts konnten sie dies aber nicht glaubhaft machen. Außerdem sei der Weg per Auto und per Fahrrad in maximal 10 Minuten zu bewältigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 14:00 Uhr