Autofahrerin nach Unfall an Bahnübergang in Traunstein ermittelt

Traunstein: Nach einem Unfall an einem Bahnübergang ist eine 69-jährige Autofahrerin einfach vom Ort des Geschehens weggefahren. Die Frau hatte gestern Vormittag in Traunstein die geschlossenen Halbschranken umfahren und war mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, die Bahnstrecke blieb aber fast einhalb Stunden lang gesperrt. Auf die Spur der Fahrerin kam die Polizei anhand von Autoteilen am Unfallort. Jetzt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen sie ermittelt. Die Polizei sucht zudem Zeugen des Unfalls.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 11:00 Uhr