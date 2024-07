Autofahrer rast mit seinem Pkw in Pariser Restaurant

Paris: In der französischen Hauptstadt ist am Abend ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in die Terrasse eines Restaurants gerast. Dabei kam ein Mensch ums Leben, sechs weitere wurden verletzt. Wie mehrere Medien berichten, geht die Polizei bislang von einem Unfall aus. Der Fahrer soll demnach zuerst die Flucht ergriffen haben, später aber dann von Beamten festgenommen worden sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2024 01:00 Uhr