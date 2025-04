Autofahrer rast in Vancouver in Menschenmenge

Vancouver: In der kanadischen Küstenstadt ist ein Mann mit seinem Wagen in eine Menschenmenge gerast. Nach Polizeiangaben gab es viele Tote und Verletzte. Der Fahrer wurde festgenommen. Der Vorfall ereignete sich während eines Straßenfestes, das die philippinische Gemeinde in Vancouver alljährlich veranstaltet. Der Bürgermeister von Vancouver, Sim, zeigte sich in einer ersten Reaktion erschüttert. Unklar ist bislang, ob es sich um einen Unfall handelt oder der Mann absichtlich in die Menschenmenge fuhr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2025 09:30 Uhr