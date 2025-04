Autofahrer rast in Vancouver in eine Menschenmenge

Vancouver: In der kanadischen Küstenstadt ist ein Mann mit seinem Wagen in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei spricht von mehreren Toten und Verletzten. Der Fahrer wurde festgenommen. Der Vorfall ereignete sich laut kanadischer Medien gestern Abend Ortszeit während eines Musikfestivals in Vancouver, zu dem zahlreiche Teilnehmer erschienen waren. Ob es sich um einen Unfall oder eine gezielte Tat handelt, ist derzeit noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 08:00 Uhr