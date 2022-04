Autofahrer rast in Leverkusen in Menschengruppe

FC Bayern ist zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister

München: Der FC Bayern steht drei Spieltage vor Saisonende wieder als deutscher Fußballmeister fest. Nach einem 3-zu-1-Erfolg über Liga-Rivalen Dortmund konnten das Team von Trainer Nagelsmann und die Fans in der heimischen Arena in Fröttmaning den 32. Titel des Rekordmeisters feiern. Als erstem Profi-Verein in Europa gelingt den Bayern damit der zehnte nationale Liga-Erfolg in Serie. In Franken ist dagegen die Enttäuschung groß: Greuther Fürth steht nach einer 1-zu-4-Niederlage gegen Leverkusen bereits jetzt als Absteiger aus der Bundesliga fest. Die weiteren Ergebnisse von heute: Leipzig - Union Berlin 1:2 Freiburg - Mönchengladbach 3:3 Frankfurt - Hoffenheim 2:2 und Köln - Bielefeld 3:1

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2022 20:45 Uhr