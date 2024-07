Autofahrer rast durch Vilshofen - Sechs Passanten verletzt

Vilshofen: In der Stadt bei Passau hat ein Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei sechs Passanten mit seinem Wagen erfasst und verletzt, vier von ihnen schwer. Der 24-Jährige floh laut Polizei vor einer Kontrolle und wollte in Vilshofen links abbiegen, war dafür aber viel zu schnell. Er driftete deswegen mit seinem Auto nach rechts ab, direkt auf Teilnehmer des Festes "Donau in Flammen" zu. Nach dem Unfall fuhr der Flüchtende weiter, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Wenig später geriet der Mann in Vilshofen in eine Sackgasse und versuchte davonzurennen, wurde aber von Polizisten festgenommen. Zwei der Beamten wurden dabei leicht verletzt.

