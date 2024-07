Autofahrer rast durch Vilshofen - sechs Passanten verletzt

Vilshofen: Ein Autofahrer hat in Niederbayern auf der Flucht vor der Polizei sechs Passanten mit seinem Wagen erfasst und verletzt. Bei den Verletzten handelte es sich um Besucher des Festes "Donau in Flammen" in Vilshofen. Der Mann war zuvor bei einer Polizeikontrolle geflüchtet und auch nach dem Unfall mit den Fußgängern weitergefahren. Er konnte dann aber gestellt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2024 03:00 Uhr