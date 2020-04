Autofahrer profitieren von fallendem Ölpreis

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Corona-Krise setzt dem Ölpreis weiter zu. Angesichts der niedrigen Nachfrage sank der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zeitweise um bis zu 21 Prozent auf knapp 14,50 Dollar und war damit so billig wie zuletzt vor 21 Jahren. Autofahrern in Deutschland beschert der Einbruch des Ölpreises niedrige Spritkosten. Laut ADAC lagen die Preise gestern im Tagesmittel bei 1,16 Euro für den Liter Super E10 und 1,08 Euro für den Liter Diesel. Dass die Preise nicht so weit gesunken sind wie beim Öl, liege daran, dass die Tankstellen weiter geöffnet und somit gleich bleibende Betriebskosten haben, teilte der Mineralölwirtschaftsverband MWV mit. Diese würden nun auf die Kunden umgelegt, sagte ein Verbandssprecher.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 14:15 Uhr