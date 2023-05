Autofahrer durchbricht Kontrollposten am Vatikan

Kurzmeldung ein/ausklappen Öffentlicher Nahverkehr in Bayern wird heute bestreikt

München: In vielen bayerischen Städten dürften Busse und Trambahnen heute weitgehend stillstehen. Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi kündigten mehrere Verkehrsbetriebe keine oder deutlich weniger Fahrten als üblich anbieten zu können. Betroffen sind in München und Nürnberg Bus, Tram und auch die U-Bahnen. Auch in Passau, Regensburg, Fürth, Landshut, Schweinfurt, Bamberg und Bayreuth werden ganztägig Einschränkungen erwartet. In Augsburg soll der Streik laut Verdi bis 14 Uhr dauern. In fünf Verhandlungsrunden über höhere Löhne habe es bislang kein Ergebnis gegeben, so die die Gewerkschaft. Die logische Folge seien diese Warnstreiks.

