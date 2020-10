Autoclub ADAC kritisiert zu schmale Radwege

Nachrichtenarchiv - 15.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der ADAC hat die Radwege in vielen deutschen Städten als zu schmal bemängelt. Rund jeder dritte Radweg erfüllt nicht einmal die jeweilige Mindestbreite, teilte der ADAC nach eine Stichproben Untersuchung in zehn Städten mit. Die Regelbreiten erreichte demnach nur jeder fünfte Radweg. Als Maßstab legte der Automobilclub die geltenden Empfehlungen an, wonach beispielsweise ein nur in einer Richtung zu befahrender Radweg mindestens 1,60 Meter, im Regelfall aber zwei Meter breit sein sollte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2020 07:00 Uhr