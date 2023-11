Autobauer VW bereitet auf Stellenabbau vor

Wolfsburg: Der Autobauer Volkswagen hat die Mitarbeiter auf einen Stellenabbau vorbereitet. Markenchef Schäfer nannte die Situation im hauseigenen Netzwerk kritisch. Ohne spürbare Einschnitte gehe es nicht, man müsse auch ran ans Personal. Konzernchef Blume hatte bereits am Freitag in einem Medieninterview von einer Reduzierung der Belegschaft gesprochen. Nach Angaben der Personalabteilung sollen Altersteilzeit und Ruhestandsregeln in den kommenden Jahren maximal genutzt werden. VW plant ein milliardenschweres Sparprogramm. Als Sofortmaßnahme wurde Anfang November ein Einstellungsstopp verhängt. Der Betriebsrat pocht darauf, die Tarifverträge und die Beschäftigungssicherung bis 2029 einzuhalten.

27.11.2023