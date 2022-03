Autobauer Tesla eröffnet Werk in Grünheide

Grünheide: Der US-Elektroautobauer Tesla hat seine erste Fabrik in Europa nun auch offiziell eröffnet. Zum Start kamen neben Konzernchef Musk auch Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck ins brandenburgische Grünheide. Der Konzern hatte das Werk in gut zwei Jahren hochgezogen. Künftig sollen dort 12.000 Mitarbeiter beschäftigt und jährlich eine halbe Million Autos gebaut werden. Kanzler Scholz sagte bei der Eröffnungsfeier, das Werk sei ein Ansporn und ein Zeichen für den Fortschritt der Industrie am Standort Deutschland. Tesla hatte mit dem Bau auf eigenes Risiko begonnen, noch bevor alle Genehmigungen vorlagen. Auch zur Eröffnung gab es Proteste von Umweltschützern. So seilten sich zwei Aktivisten von einer Autobahnbrücke ab, was einen langen Stau zur Folge hatte.

