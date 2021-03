Autobahnen bleiben zu Ferienbeginn leer

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palma: Trotz aller Appelle zum Reiseverzicht sind zu Beginn der Osterferien Tausende deutsche Urlauber nach Mallorca geflogen. 130 Maschinen waren es allein an diesem Wochenende. Die Autobahnen und Züge in Deutschland blieben zum Ferienauftakt dagegen recht leer, so der ADAC und eine Bahnsprecherin. Für einige Nachbarländer Deutschlands gelten seit heute neue Einreiseregeln. Frankreich ist nun aus deutscher Sicht Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet, dass man bei der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis dabei haben muss. Für Tschechien, das österreichische Bundesland Tirol und die Slowakei wurde dagegen ein Teil der Reisebeschränkungen aufgehoben. Die stationären Kontrollen an den deutschen Grenzen bleiben aber vorerst bestehen. Der bayerische Innenminister Herrmann will weiter von allen Einreisenden nach Deutschland negative Corona-Tests verlangen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.03.2021 20:30 Uhr