Autobahn-Brücke auf der A7 bei Werneck wird gesprengt

Werneck: Auf der A7 im Landkreis Schweinfurt wird am Morgen ein Teil der Talbrücke Stettbach gesprengt. Deshalb ist die Autobahn kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung der A7 zwischen dem Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck und der Anschlussstelle Gramschatzer Wald gilt so lange, bis alle Teile der gesprengten Brücke weggeräumt sind. Die Sprengung ist für 8.30 Uhr angesetzt. Die 240 Meter lange Brücke stammt aus dem Jahr 1966 und ist inzwischen an vielen Stellen marode.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 06:00 Uhr