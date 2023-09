Auto verletzt zwei Fußgängerinnen in Hessen tödlich

Kassel: In Hessen sind bei einem Verkehrsunfall am Abend zwei Fußgängerinnen ums Leben gekommen. Die beiden Frauen hatten laut Polizei versucht, eine Bundesstraße im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg zu überqueren; dabei wurden sie von einem herannahenden Pkw erfasst. Sie starben noch am Unfallort. Vor Ort waren Rettungskräfte und ein Notfallseelsorger im Einsatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2023 04:00 Uhr