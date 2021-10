Auto- und Softwareindustrie formulieren Wünsche an künftige Regierung

Berlin: Der Chef des Software-Konzerns SAP, Klein, hat von der künftigen Bundesregierung "Mut und Tempo" bei der Digitalisierung gefordert. In einem Beitrag für die "Wirtschaftswoche" schreibt Klein, die Pandemie hätte Defizite in vielen Bereichen schonungslos offengelegt, ein "weiter so", reiche nicht. Großen Nachholbedarf sieht der SAP-Chef bei der Bildung und in der Verwaltung, gegenwärtig basierten noch immer viele Prozesse auf Fax und Zettelwirtschaft. Auch die deutsche Autoindustrie formuliert ihre Vorschläge. So braucht es nach den Worten von VW-Chef Diess kein generelles Tempolimit. Elektroautos und das autonome Fahren machten dieses überflüssig, so Diess. Ähnlich sieht es Daimler-Chef Källenius. Eine intelligentere Lösung sei zum Beispiel eine digitale Steuerung des Verkehrs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2021 12:00 Uhr