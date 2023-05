Auto rast durch Kontrollstelle in Innenhof des Vatikans

Kurzmeldung ein/ausklappen G7-Treffen hat begonnen - Ukrainischer Präsident will persönlich anreisen

Hiroshima: Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten haben bei ihrem Treffen in Japan an den Atombombenabwurf vor knapp 78 Jahren erinnert. Sie legten Kränze am Mahnmal der Stadt Hiroshima nieder, die beim Angriff der USA im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört worden war. Japans Ministerpräsident Kishida hat die Stadt auch mit Blick auf Russlands Angriffskrieg als Tagungsort ausgewählt, um an die Folgen eines Atomwaffeneinsatzes zu erinnern. Der Krieg in der Ukraine ist eines der zentralen Themen der Beratungen, die bis Sonntag dauern. Präsident Selenskyj will nach Angaben aus Kiew persönlich anreisen und um weitere Unterstützung für sein Land werben. Laut EU-Ratspräsident Michel soll es unter anderem um die Lieferung von Kampfjets gehen. Nach CNN-Informationen will die US-Regierung den europäischen Verbündeten gestatten, der Ukraine in den USA gebaute F-16-Kampfflugzeuge bereitzustellen.

