Auto mit Protestaufschrift dringt ans Tor des Kanzleramts vor

Berlin: Ein Auto ist am Vormittag bis zum Tor des Kanzleramts vorgedrungen. Nach Angaben von Augenzeugen soll es sich um einen Kombi handeln, der direkt vor dem geschlossenen Tor in einem ansonsten abgesperrten Bereich stand. Auf den Seiten des Fahrzeugs standen in weißer Farbe die Aufschriften "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder" sowie "Stop der Globalisierungs-Politik". Weitere Details sowie Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht bekannt. Dem Kennzeichen zufolge ist das Auto im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen zugelassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.11.2020 11:15 Uhr