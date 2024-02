Auto-Händler müssen künftig CO2-Ausstoß realistischer ausweisen

Berlin: Auto-Händler müssen künftig realistischer und transparenter über den CO2-Ausstoß von Neuwagen informieren. Eine entsprechende Kennzeichnungspflicht tritt heute in Kraft. Demnach müssen die Sprit-Verbrauchswerte ab Mai in Verkaufsräumen und im Internet sowie ab August in Zeitungen und Zeitschriften angegeben werden. Grundlage ist das weltweit gültige WLTP-Verfahren, das als realistischer gilt als die bisherige Mess-Methode. Zudem wird ein neues Label zu den Effizienzklassen Pflicht. Es teilt die Autos in sieben Klassen von A bis G ein, und zwar rein nach ihrem Kohlendioxid-Ausstoß. Bisher wurde auch das Gewicht der Autos berücksichtigt. Damit konnte zum Beispiel auch ein schwerer SUV gut abschneiden, wenn sein Verbrauch im Verhältnis zum Gewicht eher niedrig war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2024 10:45 Uhr