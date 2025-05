Auto fährt in Stuttgart in eine Gruppe Menschen - drei Verletzte

Auto fährt in Stuttgart in eine Menschengruppe: Nach Polizeiangaben gibt es drei Verletzte. Der Fahrer ist festgenommen worden, so eine Polizeisprecherin. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt, teilte die Feuerwehr Stuttgart auf der Plattform X mit. Mehr Details sind noch nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2025 19:15 Uhr