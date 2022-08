Auto fährt in Personengruppe und verletzt vier Menschen schwer

Bad Doberan: In dem Ostsee-Urlaubsort im Landkreis Rostock ist am frühen Morgen ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden laut Polizei zwei Menschen schwer, zwei weitere schwerst verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine leicht verletzte Person wurde den Angaben nach vor Ort behandelt. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus. Warum das Auto an der Rennbahn in Bad Doberan in die Menschengruppe gefahren ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2022 14:00 Uhr