Auto fährt in München in Demozug - viele Verletzte

In der Münchner Innenstadt sind laut Feuerwehr mindestens 20 Menschen teils schwerst verletzt worden, als der Fahrer eines Minis in die Menge raste. Am Stiglmaierplatz hat zu diesem Zeitpunkt ein Demozug der Gewerkschaft Verdi stattgefunden. Laut Münchner Polizei konnte der Fahrer festgenommen werden - derzeit gehe keine Gefahr mehr von ihm aus. Ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften läuft. Die Gegend in der Münchner Innenstadt ist abgepserrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2025 11:45 Uhr