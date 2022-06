Auto fährt in Menschenmenge in Berlin

Nachrichtenarchiv - 08.06.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nachdem am Charlottenburger Ku'damm ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist, ermittelt die Polizei zum genauen Hergang des Vorfalls. Wie ein Sprecher mitteilte, war ein 29-jähriger Mann mit einem Kleinwagen um kurz vor halb 11 in eine Personengruppe gefahren. Statt anzuhalten, fuhr er etwa 200 Meter weiter und landete im Schaufenster eines Perfümerie-Geschäfts. Eine Frau kam ums Leben, fünf Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt. Weitere Verletzte werden in der nahe gelegenen Gedächtniskirche versorgt. Die Polizei nahm den Fahrer des Wagens vorläufig fest. Es ist immer noch unklar, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder um einen Unfall handelt - möglicherweise wegen eines medizinischen Notfalls. Das Unfallgebiet wurde weiträumig abgesperrt. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey schrieb auf Twitter, sie sei tief betroffen von dem Vorfall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2022 15:00 Uhr