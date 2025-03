Auto fährt in Mannheim in Passanten - laut Polizei mindestens ein Toter

Auto fährt in Menschenmenge: In der Mannheimer Innenstadt ist dabei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Es gibt außerdem mehrere Verletzte, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Ein Tatverdächtiger wurde den Ermittlern zufolge festgenommen. Die Bevölkerung wird gebeten, das Stadtgebiet wegen des Großeinsatzes von Rettungskräften zu meiden. Die Tat ereignete sich um kurz nach 12 Uhr in der Fußgängerzone. Das Auto soll mehrere hundert Meter bis zum zentralen Paradeplatz gefahren sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2025 13:45 Uhr