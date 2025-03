Auto fährt in Mannheim in Menschenmenge - mindestens ein Toter

Mannheim: Die Polizei hat bestätigt, dass in der Mannheimer Innenstadt ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Dabei sei mindestens ein Mensch getötet worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Weitere seien verletzt worden. Außerdem wurde demnach ein Mann festgenommen. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, die Innenstadt zu meiden. Die gesamte Situation in der baden-württembergischen Stadt ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Man könne nicht ausschließen, dass eine weitere Gefahrenlage besteht. Mehrere Warn-Apps meldeten für Mannheim eine bedrohliche Lage. Einem Reporter der Deutschen Presseagentur zufolge waren in der Innenstadt Trümmer zu sehen. Mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2025 13:45 Uhr