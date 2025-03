Auto fährt in Mannheim in Menschenmenge - laut Polizei mindestens ein Toter

In der Mannheimer Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren: Laut Polizei wurde dabei mindestens ein Mensch getötet; weitere wurden verletzt. Außerdem wurde demnach ein Verdächtiger festgenommen. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, die Innenstadt zu meiden. Die gesamte Situation in der baden-württembergischen Stadt ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Man könne nicht ausschließen, dass eine weitere Gefahrenlage besteht. Mehrere Warn-Apps meldeten für Mannheim eine bedrohliche Lage.

