Auto fährt in Liverpool in Menschenmenge

Am Rande der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem verhafteten Autofahrer um einen 53-jährigen weißen Briten, der aus der Gegend um Liverpool stammt. Zu den Hintergründen ist noch nichts bekannt: Augenzeugen berichten, dass das Auto in einer gesperrten, schmalen Straße zahlreiche Liverpool-Fans erfasste.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 26.05.2025 23:00 Uhr