Auto fährt in Berlin in Menschengruppe

Nachrichtenarchiv - 26.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Bahnhof Zoologischer Garten ist ein Mann mit einem Geländewagen in eine Menschengruppe gefahren. Sechs Personen wurden dabei verletzt, drei davon schwer. Zuvor war von sieben Verletzten die Rede gewesen. Eine Polizeisprecherin teilte mit, die Ermittler hätten bis jetzt keine Hinweise auf einen Anschlag. Offenbar habe der Fahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit beim Abbiegen die Kontrolle über das schwere Fahrzeug verloren. Anhaltspunkte für eine politische oder religiöse Motivation lägen bis jetzt nicht vor. Ein Atem-Alkoholtest bei dem 24-jährigen Fahrer habe 0,7 Promille ergeben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2020 22:00 Uhr