Auto fährt in Belgien in Menschengruppe

Nachrichtenarchiv - 20.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

La Louvière: In Belgien ist heute Morgen bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück in dem Ort Strépy-Bracquegnies sind dem dortigen Bürgermeister zufolge zufolge vier Menschen ums Leben gekommen. Ob das Fahrzeug absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde, ist noch nicht klar. Nach Angaben des Bürgermeisters hatte der Fahrer nicht angehalten, konnte dann aber gestoppt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2022 09:00 Uhr