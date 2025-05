Auto fährt bei Meisterfeier in Liverpool in Menschenmenge - Polizei schließt Terror aus

Liverpool: Nachdem ein Auto bei der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menge gesteuert wurde, steht heute die Suche nach dem Motiv im Fokus. Bislang ist unklar, ob der festgenommene 53-jährige Brite gezielt gehandelt hat oder ob es ein Unfall war. Ausgeschlossen hat die Polizei bislang nur Terror als Motiv. Nach dem Vorfall kamen 27 Menschen ins Krankenhaus, mindestens zwei - darunter ein Kind - wurden schwer verletzt. 20 weitere Menschen wurden mit leichteren Verletzungen noch vor Ort behandelt. Kurz nach 18:00 Uhr Ortszeit war gestern ein dunkles Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nur wenige Minuten zuvor hatten die Fans an dieser Stelle der Mannschaft zugejubelt, die in einem offenen Bus vorbeifuhr.

