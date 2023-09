Auszeichnung für Musikjournalismus an zwei BR-Produktionen

Hamburg: Zwei BR-Produktionen sind im Rahmen des Reeperbahnfestivals gestern mit dem 7. International Music Journalism Award ausgezeichnet worden. Die Podcast-Reihe "Queerer Deutschrap" von Falk Schacht gewann in der Kategorie "Beste musikjournalistische Arbeit des Jahres - Audio". Sechs Folgen erzählen die Geschichten von Künstlern, deren sexuelle Orientierung nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Das Recherche-Format "Dirty Little Secrets" gewann den Preis in der Kategorie "Beste musikjournalistische Arbeit des Jahres - Multimedia". Die Reihe deckt Geheimnisse aus dem Musik-Business auf. Der undotierte Preis gilt als einer der wichtigsten Preise für Musikjournalismus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 15:00 Uhr