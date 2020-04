Auszahlung von Soforthilfe des Bundes in Sachsen gestoppt

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Auch in Sachsen sind betrügerische Internetseiten aufgetaucht, um damit offenbar Corona-Soforthilfen für Unternehmen auf eigene Bankkonten umzuleiten. Das teilte die Sächsische Aufbaubank am späten Abend mit. Die Auszahlung der Zuschüsse des Bundes werde bis zur Klärung des Sachverhaltes gestoppt, hieß es weiter. Die Darlehen des Freistaates Sachsen seien davon nicht betroffen. Auf der richtigen Internetseite können in Schieflage geratene Firmen aber weiter Anträge stellen. Zuvor hatte Nordrhein-Westfalen nach Betrügereien das Soforthilfe-Programm für kleine Betriebe in der Corona-Krise zeitweise gestoppt. Es soll morgen wieder anlaufen und dann auch besser vor Betrug geschützt sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 23:15 Uhr