Auszählung der Stimmen in den USA dauert an - Trump spricht erneut von Wahlbetrug

Nachrichtenarchiv - 06.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA geht auch am dritten Tag nach der Präsidentschaftswahl der Auszählungsmarathon weiter. Inzwischen ist offenbar der demokratische Kandidat Biden einem Sieg näher gekommen: In dem besonders wichtigen Bundesstaat Pennsylvania machte er auf den republikanischen Amtsinhaber Trump deutlich Boden gut. In Georgia zog Biden den Angaben zufolge sogar faktisch mit Trump gleich. Dieser rückte seinerseits in Arizona näher an Biden heran. Bisher wagt kein Analyst oder Sender, einen Sieger vorherzusagen. Trump selbst hat in einer Rede seine Betrugsvorwürfe bekräftigt und von Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung gesprochen. Mehrere US-Sender brachen die Übertragung der Pressekonferenz daher ab. Wahlbeobachter der OSZE sagen, es gebe keine Grundlage für Trumps Behauptungen. Kritik kam auch aus seiner eigenen Partei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 06:00 Uhr