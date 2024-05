Auszählung der Kommunalwahl in England hat begonnen

London: In England hat die Auszählung der Kommunalwahl begonnen. Die Wahllokale schlossen um 23 Uhr deutscher Zeit. Das Ergebnis könnte über die Zukunft des britischen Premierministers Sunak entscheiden. Beobachter erwarten eine Niederlage für seine Konservative Partei. Sollten die Tories deutlich mehr als die Hälfte ihrer knapp 1.000 Gemeinderatssitze verlieren, könnte Sunak in Bedrängis geraten. Mit ersten belastbaren Ergebnissen wird am Vormittag gerechnet. Gewählt wurden 11 Bürgermeister, 2.500 Gemeinderäte, die Londoner Stadtversammlung und knapp 40 Kontrolleure der lokalen Polizeibehörden. Im Wahlkampf ging es unter anderem um die Geldprobleme der Kommunen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2024 01:00 Uhr