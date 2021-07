Auswirkungen der Waldbrände auch in New York spürbar

New York: Die Rauchschwaden heftiger Waldbrände an der US-Westküste verschleiern auch den Himmel der 4.000 Kilometer entfernten Ostküste. Behörden warnten vor schlechter Luft in New York und Philadelphia. Die saisonalen Brände wüten in den Bundesstaaten Washington, Oregon und Montana. In Oregon sind inzwischen mehr als 137.000 Hektar Wald zerstört worden. Ungewöhnlich trockenes und heißes Wetter begünstigt die Ausbreitung der Feuer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.07.2021 20:45 Uhr