Ausweise können ab heute per Post zugestellt werden

Berlin: Seinen neuen Personalausweis oder Reisepass kann man sich ab sofort gegen eine Gebühr von 15 Euro nach Hause schicken lassen. Der Geschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, geht davon aus, dass dieser Service aber nicht zu einer spürbaren Entlastung der Mitarbeiter in den Bürgerämtern führt. Das liege zum einen an den Kosten, zum anderen daran, dass man die Dokumente persönlich in Empfang nehmen muss. Ähnlich sieht das auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Dort geht man davon aus, dass vor allem Menschen mit eingeschränkter Mobilität das neue Verfahren nutzen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2025 08:00 Uhr