Auswärtiges Amt will Visa-Vergabe an ausländische Fachkräfte beschleunigen

Frühere afghanische Parlamentsabgeordnete wurde in Kabul erschossen

Kabul: In der afghanischen Hauptstadt ist eine ehemalige Parlamentsabgeordnete erschossen worden. Mursal Nabisada sei gestern Morgen in ihrem Haus von Unbekannten getötet worden, ebenso wie einer ihrer Leibwächter, erklärte die Polizei. Die 32-Jährige war 2018 in die Volksvertretung gewählt worden. Sie gehörte zu den wenigen Parlamentarierinnen, die nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 in Kabul blieben. Es ist seither der erste gewaltsame Tod einer oder eines Abgeordneten aus der Zeit der früheren Regierung. Während der zwei Jahrzehnte der von den USA angeführten Stabilisierungsmission in Afghanistan waren viele Frauen in dem Land in wichtigen Positionen tätig, etwa als Richterinnen, Journalistinnen und Politikerinnen. Die Taliban verdrängten Frauen dann rasch aus fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2023 17:00 Uhr