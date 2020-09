Auswärtiges Amt will pauschale Reisewarnungen aufgeben

Berlin: Die Bundesregierung hat diverse Corona-bedingte Lockerungen bei Sozialleistungen bis zum Jahresende verlängert. Das betrifft zum Beispiel die Vorschriften für die Gewährung der Grundsicherung. Auch wird garantiert, dass bedürftige Kinder auch dann ein warmes Mittagessen bekommen, wenn ihre Tagespflegeeinrichtung Corona-bedingt geschlossen bleibt. Dann kann das Essen abgeholt oder geliefert werden. Überarbeiten will die Regierung dagegen ihre pauschale weltweite Reisewarnung für Länder außerhalb des Schengen-Raums: Nach Angaben aus dem Auswärtigem Amt soll es ab 1. Oktober neue Bewertungen geben, die auf die Lage in den einzelnen Staaten zugeschnitten sind. Daneben will die Regierung die Rolle des Kartellamts gegenüber großen Internetkonzernen stärken. Die entsprechenden Gesetzesänderungen sollen noch in diesem Jahr vom Bundestag beschlossen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.09.2020 14:15 Uhr