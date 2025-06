Auswärtiges Amt will Deutsche aus Israel holen

Berlin: Die Bundesregierung will deutsche Staatsbürger aus Israel holen. Das Auswärtige Amt hat nach eigenen Angaben ein Charterflugzeug organisiert. Es soll morgen, also am Mittwoch, in der jordanischen Hauptstadt Amman starten und nach Frankfurt am Main fliegen. Die Fahrt über den Landweg von Israel nach Amman müssen Betroffene demnach selber organisieren. Die Slowakei hat bereits zwei Regierungsflugzeuge im Einsatz, um EU-Bürger aus Israel zu evakuieren. Laut slowakischem Außenministerium sind am Abend von Jordanien aus 30 Slowaken und 43 Bürger anderer EU-Staaten in Bratislava gelandet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 01:00 Uhr