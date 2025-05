Auswärtiges Amt weist US-Kritik wegen AfD-Bewertung zurück

Berlin: Das Auswärtige Amt weist Kritik aus den USA zurück, was die Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextremistisch" angeht. US-Außenminister Rubio hatte auf der Plattform X geschrieben, es handele sich nicht um Demokratie, sondern um "verdeckte Tyrannei". Das Auswärtige Amt verwies darauf, dass die Entscheidung des Verfassungsschutzes das Ergebnis einer gründlichen und unabhängigen Untersuchung sei. Und wörtlich: "Das ist "Demokratie". An der laufenden Debatte über ein mögliches Verbotsverfahren der AfD beteiligen sich inzwischen immer mehr Politiker. Berlins CDU-Justizsenatorin Badenberg sagte dem Deutschlandfunk, die Diskussion sei verfrüht. Sie erwarte, dass die AfD klagen werde. Der FDP-Kandidat für den Parteivorsitz, Dürr, warnte vor einem Verbotsantrag. In den Funke-Zeitungen sprach er von einem fatalen Signal an die Wählerinnen und Wähler, die die AfD bei der Bundestagswahl zur zweitstärksten Kraft gemacht haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 10:00 Uhr