Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Madrid

WHO reagiert zurückhaltend auf russischen Impfstoff

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zurückhaltend auf die Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Russland reagiert. Man diskutiere derzeit mit den russischen Gesundheitsbehörden über die Kriterien für das Mittel, hieß es aus Genf. Russland hatte den Impfstoff noch vor Abschluss der letzten Testphase registriert. Das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland zuständig ist für die Freigabe von Impfstoffen, warnte vor zu großer Eile bei der Zulassung. Präsident Cichutek sagte am Abend in den ARD-Tagesthemen, die russische Impfstoffentwicklung habe Mängel: Es fehle an Daten und Transparenz. Mittlerweile hat in Deutschland die Zahl der täglichen Neuinfektionen den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht. Laut Robert Koch-Instituts wurden 1.226 Corona-Infektionen gemeldet, höher lag der Wert zuletzt am 09. Mai.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2020 07:00 Uhr