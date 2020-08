Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Festland-Spanien und Mallorca

Nachrichtenarchiv - 15.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Spanien ausgeweitet. Derzeit werde vor touristischen Reisen ins spanische Festland sowie auf die Balearen wegen hoher Corona-Infektionszahlen gewarnt, erklärte das Auswärtige Amt am Abend. Zuvor hatte die Bundesregierung Spanien mit Ausnahme der Kanaren als Corona-Risikogebiet eingestuft, weil die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen stark gestiegen ist. In Berlin wurde betont, dass dies kein Reiseverbot darstellt. Allerdings müssen sich Rückkehrer aus diesen Gebieten - künftig nun auch aus Mallorca - in Quarantäne begeben, bis sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Für den spanischen Tourismus ist dies ein harter Schlag.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.08.2020 04:00 Uhr