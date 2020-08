Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Andorra und Gibraltar

Nachrichtenarchiv - 26.08.2020 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Auswärtige Amt hat weitere Regionen zu Risikogebieten erklärt. Wegen zahlreicher bestätigter Corona-Neuinfektionen rät das Ministerium vor Reisen nach Andorra ab, dem Fürstentum zwischen Spanien und Frankreich. Dasselbe gilt für Gibraltar, das britische Überseegebiet im Süden Spaniens, sowie für einige Regionen in der Karibik. Dazu gehören die Insel St. Martin sowie Aruba, Guadeloupe und Französisch-Guyana. In all diesen Gebieten hat die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner laut Auswärtigem Amt die 50er-Grenze überschritten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.08.2020 20:45 Uhr