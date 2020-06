Auswärtiges Amt verschickt Rechnungen nach Rückholaktion

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Auswärtige Amt verschickt in Kürze Rechnungen an Reisende, die während der Pandemie mit extra gecharterten Maschinen nach Deutschland zurückgeholt wurden. Das betrifft etwas eine Viertel Million Deutsche. Fällig wird eine Pauschale. Sie richtet sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes unter anderem nach der Entfernung und nach vergleichbaren Durchschnittspreisen eines Economy-Tickets. Am Montag endet die Reisewarnung für die meisten Länder Europas, für den Rest der Welt bleibt sie erst einmal bestehen. So will das Auswärtige Amt verhindern, dass erneut eine große Rückholaktion für gestrandete Touristen nötig wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 10:00 Uhr