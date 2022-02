Auswärtiges Amt verschärft Reisewarnung für Ukraine

Das Wetter in Bayern: Vielerorts recht freundlich, 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils wolkig, teils klar; später in Nord- und Ostbayern etwas Schnee oder Regen; Tiefstwerte +5 bis -3 Grad. In den nächsten Tagen oft bewölkt und zeitweise Regen. Dabei weiterhin windig, am Montag auch stürmisch. Höchstwerte 6 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 17:00 Uhr