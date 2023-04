Auswärtiges Amt steht wegen Colonia Dignidad in der Kritik

Kurzmeldung ein/ausklappen Macron verteidigt Rentenreform

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat in einer Fernsehansprache seine umstrittene Rentenreform verteidigt. Macron sagte am Abend, er habe den Zorn seiner Landsleute vernommen, aber zur Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre habe es keine Alternative gegeben. Ansonsten hätten die Beiträge erhöht oder das Rentenniveau gesenkt werden müssen. Zugleich kündigte Macron ein 100-Tage-Programm an, um das Land wieder zusammen zu führen und zu einen. Er forderte Ministerpräsidentin Borne auf, Vorschläge in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Bildung zu machen. Er selbst will das Gespräch mit den Gewerkschaften suchen. Am Samstag hatte Macron die vom Verfassungsrat gebilligte Reform in Kraft gesetzt - gegen den Protest zahlreicher Bürger. Die Gewerkschaften kündigten weitere Demonstrationen an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 08:00 Uhr