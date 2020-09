Auswärtiges Amt spricht weitere Reisewarnungen aus

New Yorker Metropolitan Opera verschiebt Öffnung weiter

New York: Die renommierte New Yorker Metropolitan Opera hat ihre Wiederöffnung wegen der Corona-Pandemie noch einmal verschoben, und zwar bis Ende September 2021. Die Entscheidung habe nach Beratung mit Gesundheitsexperten so getroffen werden müssen, hieß es. Vorher hatte die Oper geplant, mit einer Gala am 31. Dezember dieses Jahres ihre Türen wieder zu öffnen. Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche der Millionenmetropole New York hart. Museen dürfen inzwischen unter strengen Auflagen wieder öffnen. Viele andere Kultureinrichtungen, wie etwa die Theater des berühmten Broadway, haben bereits angekündigt, in diesem Jahr nicht mehr aufzumachen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2020 08:00 Uhr